Napoli, non è ancora finita: San Paolo sold out con il Chievo

Il pareggio di Reggio Emilia e la vittoria della Juventus contro il Milan hanno riportato i bianconeri a +4 dalla squadra di Maurizio Sarri in vetta alla classifica. Ma non basta per spegnere la voglia del pubblico di Napoli: come riportato dal sito ufficiale della società, infatti, sono già stati venduti oltre 33mila biglietti per la sfida di domenica alle ore 15 contro il Chievo Verona, nuova tappa di questo appassionante campionato.



Dopo il pari contro il Sassuolo, ora la squadra azzurra non può più sbagliare. Lo sa bene il Napoli, lo sa bene anche Napoli che accompagnerà i suoi beniamini fino all'ultima curva di questo torneo. Nonostante l'inaspettato contraccolpo psicologico dell'ultima giornata, quindi, facile immaginare una cornice di pubblico da grandi occasioni contro i gialloblu dell'ex Giaccherini e di Roberto Inglese, di proprietà degli azzurri. Come comunicato dalla società, sono in vendita anche i biglietti anche per il "Settore Ospiti Inferiore" (Gate 26 dello stadio San Paolo), acquistabili sul circuito Listicket.com "Rete di vendita Biglietteria Calcio Ospiti" al prezzo di 20 euro. La vendita terminerà sabato alle ore 19 o fino a esaurimento scorta dei 1.100 biglietti.



Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family € 15,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 20,00

Curve € 10,00











