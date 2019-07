Napoli, non solo James: in arrivo c'è anche Elmas

Eljif Elmas, è lui il «nuovo Fabián» di cui parlava ieri anche Carlo Ancelotti, il centrocampista tuttofare e con estrema qualità che potrebbe fare la differenza in mezzo al campo per gli azzurri. Il 19enne centrocampista macedone, da due anni in Turchia, si è messo in luce con la maglia del Fenerbahce e ha stregato anche lo staff azzurro, con Carlo Ancelotti e Cristiano Giuntoli che l’hanno seguito a lungo prima di piazzare l’affondo decisivo.



Il club azzurro, infatti, mentre lavora con James Rodriguez per il suo arrivo in azzurro, sembra essere a pochi passi anche dal giovanissimo macedone che rinforzerà la mediana di Ancelotti il prossimo anno. A confermarlo anche Sportmediaset che riporta la chiusura dell’affare: Elmas costerà al Napoli 15 milioni più bonus, tra oggi e domani sarà anche in Italia per svolgere le visite mediche e firmare con il club di De Laurentiis. Il macedone ha messo insieme 68 presenze mettendo a segno 14 gol. 12 invece le apparizioni in Nazionale (2 reti).

