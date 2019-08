Napoli, Milik corre sempre da solo: Ancelotti aspetta Lozano a Firenze

Singola sessione di allenamenti per il Napoli anche oggi, il gruppo azzurro agli ordini di Carlo Ancelotti si è ritrovato questa mattina a Castel Volturno con nel mirino la prima sfida dell'anno, la trasferta di sabato sera a Firenze contro la nuova Fiorentina. Rischia di non esserci, però, Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco che si allena ormai lontano dal gruppo napoletano da diversi giorni.



«Milik si è allenato seguendo la propria tabella personalizzata», riporta il sito ufficiale del club azzurro comentando la situazione legata ad Arek. Probabile, quindi, non vederlo al Franchi, ma a Firenze il Napoli potrebbe avere il neo acquisto Hirving Lozano: il messicano, che ha svolto le visite mediche questa mattina a Roma, potrà aggregarsi alla squadra già in serata e domani allenarsi con i nuovi compagni.

