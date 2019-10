Napoli, Insigne torna in campo: Mario Rui si ferma, niente Torino

Dopo il pari di Genk in Champions League, il Napoli torna ad allenarsi sotto gli occhi di Carlo Ancelotti. In vista c'è già il match di campionato della prossima domenica contro il Torino. In campo a Castel Volturno anche Lorenzo Insigne, ieri in tribuna in Belgio.



Da seguire con attenzione anche la situazione relativa all'infermeria. Mario Rui si è sottoposto oggi ad esami medici in seguito all'infortunio subìto ieri sera e che l'ha costretto ad uscire anzitempo dal campo. L'esito è quello di una elongazione al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana, come annuncia il sito ufficiale.

