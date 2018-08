Il Napoli dà i numeri: Verdi è il 9, Ospina si prende la 25 di Reina

di Gennaro Arpaia

Calciomercato finito. Il Napoli chiude la sua sessione di trasferimenti estivi con sette nuovi volti da aggregare alla rosa di Carlo Ancelotti ed una sola partenza importante, quella di Jorginho con destinazione Chelsea. L’ultimo contratto depositato dal club azzurro è quello di David Ospina: il colombiano, 30 anni tra due settimane, è l’ultimo tassello di mercato per De Laurentiis e Giuntoli, chiude il reparto dei portieri completamente rinnovato e va a prendere in tutto e per tutto il posto di Reina, visto che dell’ex azzurro prenderà in eredità non solo la porta napoletana, ma anche il numero di maglia: il 25.



Confermati i numeri di tutti gli altri elementi della rosa napoletana. Per quel che riguarda i nuovi acquisti, numero 2 per l’esterno di difesa Kevin Malcuit, numero 8 per il centrocampista Fabián Ruiz e numero 9 per Simone Verdi, come negli anni di Bologna. La maglia numero 1, che a Napoli non si vede da un po’, finisce sulle spalle del giovane gioiello dei pali Alex Meret, mentre il sostituto Orestis Karnezis vestirà la 27 come già mostrato in questo precampionato.



Scelte facili per gli altri due volti nuovi Vinicius e Younes: il brasiliano, che alla fine è rimasto a Napoli, vestirà la 95 (come il suo anno di nascita), numero 34, invece, per il tedesco, in ricordo dell’ex compagno all’Ajax Abdelhak Nouri. Luperto, trattenuto dalla dirigenza, ha scelto il 13 di Nesta, mentre cambia maglia Ounas che dal 37 passa al numero 11, lo scorso anno di proprietà di Maggio.



Questo l’elenco completo:



PORTIERI



27 - Karnezis



1 - Meret



25 - Ospina



12 - Contini



DIFENSORI



33 - Albiol



21 - Chiriches



23 - Hysaj



26 - Koulibaly



13 - Luperto



2 - Malcuit



6 - Mario Rui



19 - Maksimovic



31 - Ghoulam



CENTROCAMPISTI



5 - Allan



42 - Diawara



8 - Fabian



17 - Hamsik



30 - Rog



20 - Zielinski



ATTACCANTI



7 - Callejon



24 - Insigne



14 - Mertens



99 - Milik



11 - Ounas



9 - Verdi



95 - Vinicius



34 - Younes

© RIPRODUZIONE RISERVATA