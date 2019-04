Napoli, la nuova contestazione: «Ancelotti per prenderci in giro»

«Carletto l'ultimo prescelto per prendere in giro tutti senza un vero progetto». Questo il messaggio della tifoseria napoletana apparso questa notte in città. Un lungo striscione che si è materializzato prima al centro di Piazza del Plebiscito, poi anche in via Marina, non passando inosservato.



Ancora una volta gli ultras azzurri si fanno sentire. Dopo «Pretendiamo la Coppa» di qualche settimana fa, il tifo organizzato napoletano invia altri messaggi chiari alla società, anche a seguito delle parole dell'allenatore azzurro ieri in conferenza e sul finire di una stagione che non sta regalando i risultati sperati.





