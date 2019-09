Il Napoli cambia ancora pelle: ecco la nuova maglia Champions

di Gennaro Arpaia

Ad un passo dall'esordio in una nuova stagione di Champions League, il Napoli è pronto a debuttare sul palcoscenico europeo contro il Liverpool anche con una nuova divisa. Nelle ultime ore, infatti, una fuga di notizie sul web ha mostrato ai tifosi azzurri quella che sarà la nuova divisa da gioco che i calciatori di Carlo Ancelotti useranno nelle serate di gala tra il San Paolo e l'Europa.



L'ultima maglia azzurra, infatti, vedrà una versione alternate seguendo la strada tracciata negli ultimi anni: prima con Macron e poi con Kappa attuale sponsor tecnico, infatti, il club di De Laurentiis ha sempre giocato le gare europee con una divisa leggermente diversa rispetto a quella utilizzata per il campionato e la Coppa Italia. Quest'anno, per la versione azzurra, le bande bianche già note daranno sostituite da un blu più carico sia sulle spalle che sui fianchi dei calciatori.







Anche i font per nomi e numeri sulla schiena subiranno una modifica e, secondo le prime indiscrezioni, potrebbero essere di color argento. La maglia, che ai tifosi in rete è già piaciuta moltissimo ricevendo grandi apprezzamenti, potrà esordire già martedì contro il Liverpool al San Paolo, ma di certo non sarà messa in vendita in questi giorni che mancano alla sfida di Fuorigrotta, facendo il suo esordio sul mercato dopo il debutto. Anche per le versioni bianca e verde, Kappa e il Napoli hanno pensato a versioni alternative da lanciare sul mercato.









