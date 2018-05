Napoli, semaforo Verdi: nuovo affondo per l'attaccante

di ​Roberto Ventre

Rui Patricio a un passo, Sirigu in piena corsa, ancora viva la pista Leno. Il ds Giuntoli lavora sempre sui portieri e dà un'accelerata a Verdi come vice Callejon. Questi sono gli obiettivi, più il vice Hysaj, dopo la partenza di Maggio a scadenza di contratto. E poi il centrocampista se dovesse andare via Jorginho: si è riaperta la pista Torreira, i nomi pregiati sono Dembelè e Paredes, il giovane di prospettive è Fabian Ruiz del Betis Siviglia.



Verdi resta il preferito come vice Callejon, anche perché per caratteristiche è un attaccante duttile che può essere impiegato esterno o dietro la punta o anche in un modulo diverso dal 4-3-3. Il discorso è ripartito in maniera serrata dopo l'interruzione brusca a gennaio per arrivare al sì del giocatore: in parallelo c'è poi la trattativa con il Bologna (nel discorso potrebbero entrare come contropartita tecnica Inglese o Ciciretti). L'alternativa per il ruolo resta Politano del Sassuolo: le mosse insomma sono le stesse dello scorso mercato invernale. All'estero piace Castillejo, l'esterno del Villareal: lo spagnolo, 23 anni, è dotato di grande tecnica e il Napoli lo ha individuato da tempo.

