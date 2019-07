Napoli, ecco le nuove maglie: verde e bianco dopo l'azzurra

di Gennaro Arpaia

A due settimane di distanza dalla prima, ecco spuntare ufficialmente anche la seconda e terza maglia del Napoli per la prossima stagione. Direttamente dal suo sito ufficiale, la società di Aurelio De Laurentiis ha svelato questa mattina in anteprima le divise che comporranno il kit degli azzurri per la stagione che sta per cominciare. Nulla di nuovo rispetto alle attese: la seconda maglia sarà di colore verde, la terza avrà il classico bianco con rifiniture azzurre. Per i portieri scelto il rosso ed il blu scuro.







Entrambe riprenderanno lo stile varato da Kappa per la prima azzurra presentata due settimane fa. «Il centro ricerca e sviluppo Kappa in collaborazione con la SSC Napoli, hanno creato un tessuto tecnico dalla grafica camouflage realizzata attraverso l’utilizzo di dots» si legge dal comunicato. «Il principio tecnico dello “stop stopping”, la funzione anti trattenuta che ha rivoluzionato le maglie da calcio, trova un’espressione potente nel design che si ispira ad un’armatura, attraverso l’utilizzo dei dettagli in bianco sulle spalle e sul colletto. La Kombat 2020 esprime tutto il suo spirito competitivo ed il suo animo guerriero».



La Kombat 2020 è in vendita sul Web Store Ufficiale, sul brand store di Amazon e negli Store azzurri alla Stazione Centrale e al Centro Commerciale Campania. La nuova maglia, inoltre, è acquistabile nello Store ufficiale del Napoli presente a Dimaro Folgarida, adiacente al campo di Carciato dove gli azzurri si allenano quotidianamente.



