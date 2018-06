Napoli, nuove suggestioni in porta: sogno Handanovic, idea Cillessen

Il Napoli è intensamente a caccia anche di un portiere e nelle ultime ore sono sputate due nuove ipotesi.



La prima porta a Samir Handanovich dall'Inter che assicurerebbe esperienza internazionale e qualità, anche se l'età, 34 anni, sarebbe fuor dai parametri soliti del club azzurro. Più giovane è invece Jasper Cillessen del Barcellona, 29 anni, che cerca una maglia da titolare: il Napoli è inserito dal quotidiano iberico Sport tra i suoi pretendenti anche se la clausola rescissoria da 60 milioni rende difficile l'ipotesi. In primo piano le trattative con il Bayer Leverkusen per Leno e con il Torino per Sirigu.



Carlo Ancelotti, che nei prossimi gironi sarà in Russia dove lavorerà da commentatore televisivo, prepara intanto il suo arrivo a Napoli: il nuovo tecnico potrebbe sbarcare in città l'8 luglio per preparare la presentazione ufficiale nel raduno del giorno dopo e poi la partenza per Dimaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA