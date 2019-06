Napoli, nuovo assalto a Lozano: ​il messicano vuole una big

di Marco Giordano

Tra mercoledì e giovedì il Napoli è tornato alla carica per Hirving Lozano. Il ds Cristiano Giuntoli ha dialogato con l'entourage capitanato da Mino Raiola per continuare a spingere: il Napoli è pronto anche a migliorare l'offerta economica al calciatore pur di metterlo a disposizione di Carlo Ancelotti che continua a mettere il 95 messicano in cima alla lista dei desideri per l'attacco. La risposta è stata abbastanza fredda e condita da un: «E la compatibilità con Insigne?». Gli uomini mercato del Napoli hanno spiegato come nella mente di Ancelotti la compatibilità esista, che un progetto per valorizzarli entrambi al meglio c'è e può esser messo in pratica. Gli agenti di Lozano hanno ribadito che ci sono club più ricchi e blasonati del Napoli che rappresentano la priorità per Lozano, ma che un'eventuale operazione contestuale, portando Insigne lontano dal San Paolo, potrebbe mutare lo scenario.



Su Lozano insistono PSG, Barca e United: il Napoli resta, al momento, la quarta scelta, anche con un potenziale miglioramento contrattuale. Il pressing di Ancelotti, anche sulla famiglia, fa resistere il Napoli tra le opzioni: ma Raiola insiste per un giro Insigne-Lozano. Lorenzo ha ribadito, sia in privato che nelle ultime interviste, di voler restare alla corte di Ancelotti, di voler continuare l'esperienza in azzurro cominciata nel lontano 2010 e proseguita dal 2012 senza soluzione di continuità.



