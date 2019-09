Napoli, il nuovo look di Lozano che ora aspetta e sfida il Liverpool

Hirving Lozano è stato tra i protagonisti delle ultime settimane azzurre. Prima il gol all'esordio contro la Juventus a torino, poi la titolarità contro la Sampdoria al San Paolo con una prestazione sicuramente convincente. Il calciatore azzurro ora si candida un posto da titolare contro il Liverpool domani a Fuorigrotta, ma nel frattempo già cambia look e si presenta ai suoi fan anche sui social con la nuova acconciatura preparata per la sfida agli inglesi.



Nelle gerarchie di Carlo Ancelotti il messicano domani sera partirà forse dalle retrovie, magari pronto a spaccare in due la difesa avversaria a partita in corso. Sarà per Lozano un nuovo esordio in Champions League: dopo le ottime prove dello scorso anno con la maglia del Psv, la grande delusione di qualche mese fa quando con gli olandesi non era riuscito a prendersi la qualificazione al preliminare europeo.

