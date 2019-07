Napoli, nuovo patto con i tifosi: ecco la strategia per lo scudetto

di Pino Taormina

Inviato a Dimaro-Folgarida



«Lasciate che i tifosi vengano a noi», ha ordinato De Laurentiis. A un certo punto pure lui ha deciso che era arrivato il momento di una Paciopoli con il tifo napoletano e anche con quelle curve che lo fanno imbestialire per quei cori insopportabili e contro cui spesso ha reagito facendo schizzare alle stelle i prezzi per le partite. Basta, ha detto De Laurentiis, il segnale lo mando io. Prezzi stracciati per la campagna abbonamenti che parte domani. Si fa fatica a trovare un altro top club in Italia che abbia praticato questi prezzi dal 2010 in poi.



