Napoli, obiettivo Thauvin: «Senza Champions lascia Marsiglia»

«Giocare la Champions League con la maglia dell’Olympique Marsiglia cambia la vita e la carriera. Sarebbe fantastico per lui disputare con questa maglia la più prestigiosa competizione europea. Se però il club non dovesse riuscire a qualificarsi, allora faremo le opportune riflessioni. Potrebbe anche partire». Queste le parole di Jean-Pierre Bernes, agente di Florian Thauvin, a Europe 1.



Il calciatore francese di forza al Marsiglia non è così certo del suo futuro a prescindere da quello che sarà il finale di stagione. Il rapporto tra il calciatore e la dirigenza dell'OM non è il massimo e proprio per questo, viste anche le qualità dell'esterno, il club potrebbe anche decidere di rivenderlo al miglior offerente. Thauvin può giocare da trequartista o da esterno nella posizione che oggi è di José Callejon. Su di lui anche le attenzioni di altri club italiani come Milan e Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA