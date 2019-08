Napoli, occhi in Francia: Giuntoli segue anche Sanson del Marsiglia

Morgan Sanson, 25 anni tra pochi giorni, è lui il nome nuovo della mediana azzurra. Gioca con la maglia del Marsiglia e Cristiano Giuntoli l'ha notato proprio qualche settimana fa, in occasione dell'amichevole vinta dagli azzurri al Velodrome ad inizio agosto. Secondo diversi media francesi, il calciatore sarebbe finito ora sulla lista azzurra con il club di De Laurentiis che, assestato l'attacco, potrà forse rimpolpare anche il centrocampo in vista di una stagione lunga ed impegnativa.



Sanson, prodotto del vivaio del Le Mans, è passato dal Montpellier prima di esplodere con la maglia dell'OM. La scorsa stagione per lui 37 partite giocate con 5 gol e anche 4 assist, cifre di sicuro non banali per uno che gioca da filtro in mezzo al campo. La sua valutazione, al momento, si aggira intorno ai 25 milioni di euro ma il Marsiglia ne chiede almeno 30 per farlo partire.

