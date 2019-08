Napoli, occhi su Leo Campana: gli azzurri sul gioiello dell'Ecuador

Il nome nuovo del mercato azzurro guarda al futuro ed è quello di Leonardo Campana, giovane attaccante classe 2000 dello Sorting Club Barcellona e punta di diamante dell'Ecuador Under 20. Mattatore nella vittoria del titolo sudamericano di categoria con la sua nazionale e protagonista anche all'ultimo Mondiale, il gioiellino sudamericano è finito sulla lista di Cristiano Giuntoli per rinforzare la rosa napoletana in vista delle prossime stagioni.



«Stiamo trattando la sua cessione, ma vogliamo tenere per noi il 30% del suo cartellino», le parole di José Francisco Cevallos, presidente del club ecuadoregno, ad alcuni media sudamericani. «È possibile che in futuro venga ceduto nuovamente il suo cartellino in Europa e noi vogliamo essere una parte di questo futuro affare. Ci sono diversi club su di lui, ieri mi è stato chiesto anche da una squadra messicana importante, però vediamo cosa accadrà. Abbiamo tempo fino alla chiusura del mercato in Europa per poterlo vendere».



Il 19enne Campana ha collezionato 9 presenze e tre gol nell'ultima stagione in Sudamerica, su di lui anche gli occhi dell'Atalanta. La valutazione si aggira al momento intorno ai 5 milioni di euro e sarà di certo rivalutata dal Napoli nelle prossime settimane, prima della chiusura del mercato.

