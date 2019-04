Napoli, occhio a Lozano: lo United in vantaggio sull'esterno messicano

21 gol in stagione con la doppietta dell'ultimo turno di Eredivisie e la voglia di impressionare ancora di più gli scout internazionali che sono corsi a vederlo da tutta Europa. Hirving Lozano sarà uno dei nomi caldi della prossima estate di mercato ma il Napoli di Carlo Ancelotti, che lo segue da un anno, sa già che dovrà anticipare le altre big del continente per aggiudicarselo.



Secondo quanto riportato in Inghilterra da Team Talk, infatti, in questo momento sembra esserci il Manchester United in vantaggio sul messicano con Lozano che avrebbe anche chiesto informazioni ad alcuni connazionali sull'ambiente di Manchester. Lozano, inoltre, sarebbe per i Red Devils un colpo facile visti i costi dell'operazione, e l'erede naturale di Alexis Sanchez, pronto a lasciare lo United a fine stagione.

