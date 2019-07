Voci dalla Spagna, il Betis è su Milik: «C'è già l'accordo con il calciatore»

A riportare la notiaiza, questa mattina, ci ha pensato Estadio Deportivo, il quotidiano spagnolo che segue da vicino gli affari di Siviglia. E il Betis sembrerebbe fortemente intenzionato a puntare sull'attaccante polacco del Napoli tanto da scrivere in prima pagina che l'accordo tra il club iberico e l'attaccante polacco sarebbe stato già trovato lo scorso inverno.



Il Napoli, però, non ha voluto cedere Milik qualche mese fa, anche se ora il Betis sembra farsi nuovamente sotto. Il contratto di Milik è in scadenza nel 2021 e non è stata avviata alcuna trattativa per il rinnovo del polacco, mentre le voci di mercato che vorrebbero gli azzurri su Mauro Icardi potrebbero spingere la società azzurra a liberare un posto in attacco.





