Napoli, riecco Grimaldo: Mario Rui tra Benfica e Milan

di Roberto Ventre

L'attaccante resta una delle chiavi del mercato del Napoli: aumentare la potenzialità offensiva per la prossima stagione è un obiettivo primario. Il Bayern Monaco non ha riscattato James Rodriguez: l'attaccante colombiano torna al Real Madrid e cambierà squadra. «Napoli o Torino? Non lo so, forse Medellín- ha scherzato Rodriguez- Sono tranquillo e penso solo alla Nazionale, poi si vedrà», le sue parole. Una delle possibili idee per l'attacco ma poi non ci sono stati sviluppi. Il profilo seguito riguarda innanzitutto una punta che sappia attaccare la porta e fare gol e affiancare nel compito Milik.



I due big seguiti sono il messicano Lozano del Psv e lo spagnolo Rodrigo del Valencia. Trattative che il Napoli tiene aperte per poter dare un'accelerata e decidere su chi virare. Due operazioni dai costi diversi e due attaccanti dalla caratteristiche diverse: la valutazione di Lozano è 40 milioni e il messicano è più un esterno che agisce largo, Rodrigo (valutazione 70 milioni) invece attacca maggiormente la porta anche se è da considerare più una seconda punta che un attaccante centrale. E per l'attacco è da tenere presente una possibile sorpresa, anche se il club azzurro sta attento ai costi rispetta i parametri e per questo nomi alla Icardi sono da considerare fuori budget.



