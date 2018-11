Napoli, offerta per Iago Aspas ma lo spagnolo del Celta dice no

Una vita per il Celta Vigo e quella stagione al Liverpool da dimenticare. Iago Aspas sta vivendo ora la miglior stagione della sua carriera, a 31 anni ormai compiuti l'attaccante spagnolo è diventato uno dei cecchini più precisi della Liga. Ha già segnato 8 gol in queste prime 12 gare di campionato e su di lui, presenza fissa anche della nazionale di Luis Enrique, sono finiti gli occhi delle principali squadre europee.



Il Real Madrid ci ha pensato negli ultimi mesi e, secondo quanto riportato da Don Balón in Spagna anche il Napoli ci ha fatto più di un pensiero: la squadra azzurra avrebbe anche presentato un'offerta al Celta per lui, rispedita subito al mittente. Il calciatore, infatti, dopo la stagione passata fuori dai confini spagnoli con la maglia del Liverpool (2013-14) non vuole più lasciare la Spagna. E forse nemmeno il Celta Vigo, per provare a chiudere lì la carriera.





