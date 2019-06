Napoli, assalto Psg per Koulibaly ma De Laurentiis vuole 100 milioni

Corsa a due per il posto di prossimo difensore centrale a Parigi. Il Paris Saint Germain ha dato vita ai casting per la difesa, il prossimo sarà un mercato che servirà a Thomas Tuchel ad innovare e rinforzare il pacchetto di calciatori arretrati in vista del prossimo anno. Tra i nomi sondati dalla dirigenza francese in queste ore ci sono quelli di Kalidou Koulibaly e Matthijs de Ligt.



Secondo quanto riportato da Telefoot in Francia nelle ultime ore, sarebbero queste due le opzioni che la dirigenza parigina sta sondando con insistenza. Per il giovane capitano dell'Ajax, brillante questa stagione in Champions League, sono attualmente in corso trattative con la dirigenza olandese. De Ligt esita ancora tra Psg, Barcelona e Manchester United, le tre squadre che lo cercano con maggiore insistenza, e le prossime ore sono decisive per un trasferimento che potrebbe superare i 70 milioni di euro.



Dall'altra parte, però, i francesi non dimenticano Koulibaly. A frenare Henrique e Tuchel, in questo caso, sono le richieste fatte dal Napoli quando il Psg ha chiesto ufficialmente informazioni sul franco-senegalese: il presidente Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo ad oltre 100 milioni di euro per Kalidou, una cifra inaccettabile per il club campione di Francia che non può permettersi cifre astronomiche dopo gli ultimi mercati.

