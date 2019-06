Gli occhi della Premier su Hysaj: il Manchester Utd prepara l'offerta

È il momento di cambiare aria. elseid Hysaj e Mario Giuffredi, suo agente, sono stati chiari: dopo quattro anni di Napoli è arrivato il momento per un cambiamento. Il terzino albanese è pronto alla cessione dopo un anno altalenante in cui da punto fisso è diventato alternativa della sua fascia di competenza. Il Napoli l'ha messo in lista di sbarco, ma ora bisognerà capire quale sarà la sua prossima destinazione.



La sua situazione sembra poter cambiare nei prossimi giorni, Giuffredi assicura che il lavoro portato avanti è quotidiano e che il ciclo in azzurro si è concluso. Nel frattempo, i media inglesi assicurano che anche in Premier League si guarda con interesse all'albanese: sul calciatore ci sarebbero infatti gli interessi del Manchester United che deve regalare a Solskjaer un nuovo terzino in vista del prossimo anno.

