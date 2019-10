Napoli, oggi i biglietti per Salisburgo 50 euro per la gara in Austria

Comincerà oggi la vendita dei biglietti per Salisburgo-Napoli, terzo turno del Girone di Champions League in programma in austria il prossimo 23 ottobre. dopo la vittoria contro il Liverpool e il deludente pareggio in casa del Genk, la squadra di Ancelotti è attesa alla seconda trasferta di fila in una gara che si annuncia importantissima per l'equilibrio finale del girone.



La SSC Napoli comunica che dalle ore 10.00 di Giovedì 10 Ottobre 2019, fino alle ore 15.00 di Lunedì 14 Ottobre 2019 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sara’ disponibile la prenotazione di un voucher mediante l’acquisto on line dal sito internet https://sport.ticketone.it/campaign/sport/



La procedura di acquisto on line genererà un documento pdf che il tifoso riceverà via email e che dovrà obbligatoriamente stampare e presentare al botteghino n. 5 dello stadio San Paolo nei giorni Martedì 15 e Mercoledì 16 Ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, che deve essere sostituito con il titolo valido per l’accesso al settore ospiti dello stadio Stadion Salzburg.



Il prezzo del biglietto, spettante al Salisburgo e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, è pari a € 50,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.



