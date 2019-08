Napoli, oggi il rientro dagli States: 4 giorni di pausa per gli azzurri

Dopo la pesante sconfitta di ieri sera a Detroit contro il Barcellona, il Napoli di Carlo Ancelotti è ripartito alla volta dell'Italia. Il rientro in città è previsto quest'oggi intorno alle 14, poi ci sarà il tradizionale sciogliete le righe per gli azzurri.



Al gruppo napoletano è infatti stato concesso un periodo di quattro giorni di pausa, la ripresa degli allenamenti a Castel volturno è fissata per il giorno di Ferragosto quando ripartirà la marcia di preparazione verso l'esordio in campionato, fissato per sabato 24 agosto contro la Fiorentina al Franchi. Nei prossimi giorni si aggiungeranno alla comitiva anche Koulibaly ed Ounas, impegnati con la Coppa d'Africa e assenti per tutto il periodo di preparazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA