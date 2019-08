Napoli, il rientro degli ultimi azzurri: Ounas e Koulibaly arrivano in città

Tre settimane o poco più per ricaricare le pile dopo un’estate da protagonisti assoluti. Adam Ounas e Kalidou Koulibaly sono attesi in città oggi, dopo aver vissuto a pieno l’esperienza della Coppa D’Africa vinta dall’Algeria di Ounas contro il Senegal del difensore azzurro.



Entrambi hanno saputo lasciare un marchio indelebile sulla competizione, domani però saranno nuovamente in campo con il gruppo di Carlo Ancelotti per la prima volta quest’anno. Il Napoli riprenderà ad allenarsi domani, infatti, a Castel Volturno dopo tre giorni di pausa concessi per il rientro dal tour americano.







