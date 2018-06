di Roberto Ventre

Il giorno di Simone Verdi: visite mediche nel pomeriggio a Villa Stuart a Roma e poi la firma che al massimo potrà slittare a domani. Al Bologna vanno 25 milioni: l’esterno si lega al Napoli per cinque anni. Il primo colpo del mercato del club azzurro, Ancelotti avrà a disposizione un jolly d’attacco che sa ricoprire più ruoli e giocare con moduli diversi. Un rinforzo fondamentale per il reparto offensivo e una cautela nel caso in cui si dovesse perdere qualcuno degli attaccanti in organico visto che Mertens (seguito dall’Atletico Madrid) e Callejon (che piace al Milan) hanno la clausola rescissoria sul contratto, rispettivamente di 28 e 22 milioni.

Riprende in questa settimana la caccia al portiere, la corsa si restringe a Leno del Bayer Leverkusen e Sirigu del Torino, mentre è sempre più lontano Rui Patricio dello Sporting Lisbona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO