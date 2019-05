Napoli, in Olanda avvertono: ora anche il Barcellona vuole Lozano

Il Paris Saint Germain prima, il Barcellona poi. L’asta internazionale si fa seria per Hirving Lozano, l’esterno messicano ai box da qualche settimana ma richiestissimo sul mercato europeo. Il calciatore del Psv lascerà l’Olanda nella prossima finestra di mercato estiva, ma la speranza di vederlo in azzurro Napoli si assottiglia sempre più viste le importanti richieste in giro per il continente.



Da qualche settimana, infatti, il Psg sembra essersi interessato fortemente al messicano per rivitalizzare il suo reparto offensivo, ma come se non bastasse anche i catalani del Barcellona ora vogliono entrare in gioco. Secondo quanto riportato dai media olandesi, dopo la sconfitta storica in Champions contro il Liverpool, la dirigenza blaugrana vuole smuovere le acque e cambiare giocatori importanti della rosa per far ripartire il ciclo. Luis Suarez non è più così certo del posto così come non lo è Coutinho, autore di una stagione sotto le aspettative e probabile uomo mercato in uscita.



Dal canto suo, il Psv non sembra fare muro alle eventuali trattative che si possono innestare e la dirigenza olandese aspetta solo l’offerta giusta per lasciarlo partire. Al netto dell’infortunio subito in uno degli ultimi turni di Eredivisie, a Lozano ormai sembra stare stretta la dimensione olandese e il momento grande passo in una delle principali cinque leghe europee è senza dubbio arrivato. Per il Psv l’offerta esatta deve superare i 40 milioni di euro, cifra che consentirebbe di aggiudicarsi il messicano.

