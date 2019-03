Napoli, ombre sul futuro di Insigne: Lorenzo sogna top club in Europa

di Pino Taormina

Un mal di pancia improvviso. Immotivato. Un malessere profondo che Lorenzo Insigne tiene a fatica nascosto e che mette sulle spine il Napoli. «Qui vengo sempre criticato. Non voglio fare polemica ma sono l'unico che viene sempre preso di mira quando non segna o non fa prestazioni di livello. Questa cosa mi fa un po' male». E ancora: «Più di così non posso fare, cercherò di dare sempre il 100% finché sto qua». Finché sto qua? Che ombre ha voluto gettare il neocapitano azzurro sul suo futuro visto che ha un contratto con il club azzurro che lo blinda fino all'estate del 2022? Ecco, d'improvviso De Laurentiis si trova a dover fare i conti con un piccolo caso: perché le parole nel dopo-Sassuolo non sono piaciute a nessuno nel club azzurro. Insigne lascia intendere che c'è qualcosa che non va tra lui e il mondo che lo circonda e questa cosa, ovvio, spalanca le porte a tanti scenari futuri.



