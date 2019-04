Napoli, ombre e misteri di Insigne: Raiola aspetta l'offerta giusta

di Pino Taormina

Non c'è più il papà ad attendere la fine dell'allenamento. Con un pizzico di malinconia la scena non passa inosservata, pensando a tutte le volte che Carmine Insigne era stato visto al di fuori dei cancelli del centro tecnico, in attesa di riportare Lorenzo a casa. Per anni e anni. Ora che il figlio non vive più a Frattamaggiore ma si è trasferito a Posillipo, anche questa abitudine è cambiata. Lorenzo Insigne ieri si è allenato regolarmente a Castel Volturno: l'infortunio è alle spalle ed è pronto a tornare. Per lui ci sarà spazio già questa sera contro il Genoa di Prandelli, il ct che ha creduto in lui, dandogli grande fiducia (anche se poi in Brasile, forse, si è pentito di tutta questa fiducia). Magari giocherà solo nella ripresa, facendo la staffetta con una delle punte: contro l'Arsenal, il capitano è pronto a riprendersi la maglia da titolare. Ma attenzione alla concorrenza di Mertens.



