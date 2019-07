Arriva l'onda azzurra a Dimaro: mille tifosi per un selfie con Insigne

di Gennaro Arpaia

Il weekend è cominciato ieri e l'amichevole con la Feralpisalò - circa 3500 tifosi presenti - è stata solo l'occasione giusta per tanti tifosi per arrivare a Dimaro e seguire più da vicino le sgambate della squadra di Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro e la squadra si allenano davanti alla tribuna piena di Carciato, poi grande bagno di folla per il capitano Lorenzo Insigne, protagonista della quotidiana sessione di autografi.



Più di un migliaio di persone hanno aspettato sotto il sole cocente del Trentino l'arrivo del capitano azzurro che si è concesso sorridente alla folla per selfie ed autografi. Dopo l'amichevole di ieri pomeriggio, il Napoli si è allenato questa mattina a Dimaro e si riposerà nel pomeriggio, riprendendo le sgambate direttamente domani mattina a Carciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA