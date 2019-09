Napoli, via all'operazione rinnovi: ecco l'offerta a Mertens e Callejon

Quattro gol in due in questo buon avvio di campionato, eppure Dries Mertens e José Maria Callejon potrebbero essere già alla fine della loro avventura in azzurro. Il belga e lo spagnolo, dopo sette anni di Napoli, hanno il contratto in scadenza a giugno 2020, non di certo una prospettiva felice per due veterani che si sono dimostrati fondamentali anche nella gestione Ancelotti.



Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime settimane, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe cominciato a parlare di eventuale rinnovo anche con gli agenti dei due calciatori. L'offerta è chiara: rinnovo biennale per entrambi alle stesse cifre attuali, questa la strada tracciata dalla società per continuare insieme fino al 2022.



La palla, adesso, passa direttamente ai due calciatori e al loro staff. Il Napoli aspetta una risposta in tempi brevi, anche considerando che i due calciatori potrebbero accordarsi con altre società già a partire dal prossimo gennaio. Al momento, lo stipendio di entrambi si aggira intorno ai 4 milioni di euro, cifra eventualmente da riconfermare in vista del loro probabile ultimo contratto sostanzioso in carriera.

