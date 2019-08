Napoli, ora tutto su James: sono sparite tutte le concorrenti

di Pino Taormina

Dettagli. Non di poco conto, ma in ogni caso faccende (economiche) che possono essere superate. Sì, è proprio la volta buona: Lozano e il Napoli sono a un passo dall'intesa totale. Vicinissimi. Insomma, l'affare è virtualmente fatto. Con la benedizione di Carlo Ancelotti che ha inserito il giocatore in cima alla lista dei desideri fin dallo scorso dicembre. Probabilmente, al primo posto della lista, davanti anche a James. Operazione complessa, dove il Napoli proverà ancora per qualche ora a non pagare per intero la clausola da 42 milioni di euro (è l'acquisto più caro della storia del Napoli), con Raiola che prima di volare in Portogallo per incontrare gli emissari del Flamengo e discutere di Balotelli, ha contattato i vertici del Psv per comunicare che ormai il dado è tratto e il messicano ha già il bagaglio pronto.





