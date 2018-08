Tutti ne aspettavano la certezza, ora è arrivata. David Ospina è un nuovo calciatore del Napoli. Il portiere colombiano classe 1988 si è sottoposto ieri mattina alle visite mediche di rito a Roma per poi raggiungere Napoli dove ha incontrato la dirigenza ed i nuovi compagni.



In arrivo dall’Arsenal, Ospina è il terzo portiere arrivato in azzurro quest’estate dopo gli acquisti di Alex Meret e Orestis Karnezis dall’Udinese. Nell'attesa dell'ufficialità del club, il suo contratto è stato depositato in Lega via mail proprio nelle ultime ore disponibili.30 anni tra due settimane, Ospina ha indossato la maglia dei Gunners nelle ultime quattro stagioni. Chiuso dalla presenza di Petr Cech e dall’arrivo di Bernd Leno quest’estate, il colombiano ha scelto il prestito in azzurro per la stagione 2018-19. Da oltre un decennio è leader e simbolo anche della nazionale colombiana, con cui è stato grande protagonista agli ultimi Mondiali di Russia, domani sarà con il gruppo di Ancelotti a Roma per l’esordio contro la Lazio.

