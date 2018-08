Ospina, la prima volta in azzurro ma col Milan gioca ancora Karnezis

Era arrivato nel trambusto generale delle ultime ore di mercato e si è ritrovato catapultato nella realtà azzurra di una trasferta importante come quella di Roma. Dopo il primo sorriso dell'anno, però, David Ospina può dirsi definitivamente azzurro: quest'oggi per il portiere colombiano è arrivato anche il primo allenamento da calciatore del Napoli agli ordini di Carlo Ancelotti.



Dopo la domenica di riposo, il gruppo napoletano è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Nel mirino c'è la gara del prossimo sabato, l'esordio ufficiale al San Paolo contro il Milan degli ex Higuain e Reina. E proprio per la porta lancia forte la sua candidatura Ospina. A Roma, contro la Lazio, è stato il turno di Karnezis, ma chissà che con una settimana di lavoro alle spalle Ancelotti non possa puntare proprio sul colombiano, in attesa del recupero completo di Meret, che continua il lavoro differenziato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA