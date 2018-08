Napoli, è fatta per Ospina ma con la Lazio tocca a Karnezis

di Angelo Rossi

Mentre in Lega si decideva se rinviare o meno tutta la prima giornata di campionato, il Napoli aveva già archiviato il penultimo allenamento settimanale: ieri la squadra ha lavorato a Castel Volturno di mattina, cosa che farà anche oggi in occasione della seduta di rifinitura prima della partenza per Roma. Ancelotti vuol abituare i calciatori al lavoro mattutino, fare in modo cioè che ci si alleni per gran parte della settimana sempre di buon'ora così da poter pranzare insieme (controllando da vicino l'aspetto nutrizionale) e lasciare libero il pomeriggio che dovrà essere dedicato al riposo e alla fase di recupero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO