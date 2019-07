Napoli, Ospina resta in azzurro: l'ufficializzazione arriva dall'Arsenal

Una stagione da protagonista, nonostante il triste finale. David Ospina si è meritato la riconferma in maglia Napoli, una riconferma che il club azzurro e Carlo Ancelotti non hanno mai messo in discussione. Oggi l’ufficialita dell’affare in via definitiva arriva anche dall’Arsenal.



Il club inglese deteneva il cartellino del portiere colombiano, arrivato in Italia solo in prestito un anno fa. «Salutiamo e ringraziamo David per gli anni vissuti con noi, augurandogli il meglio per il futuro», scrivono i Gunners dal proprio sito ufficiale. Un annuncio subito seguito dal comunicato azzurro.

