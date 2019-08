Ospina ringrazia per la conferma «E ora combattiamo per lo scudetto»

«Ringrazio la società ed Ancelotti che hanno creduto in me». David Ospina torna a parlare e lo fa direttamente dai microfoni di Directv Sports. Il portiere colombiano si è aggregato al gruppo azzurro dopo la riconferma solo lo scorso martedi, direttamente negli Stati Uniti. «Proverò anche per quest’anno a dare il mio aiuto ai miei compagni, affinché questa squadra continui a crescere e a giocare ad ottimi livelli».



«Conosciamo tutti la forza della Juventus, ma abbiamo fatto le cose nel modo migliore fin qui», ha continuato Ospina sulla lotta per il campionato. «Speriamo di poter cominciare la stagione nel miglior modo possibile e di poter pensare in grande, combattendo per lo scudetto. Peccato non aver raggiunto l’obiettivo della Copa America con la Colombia. Siamo stati sempre bravi in campo, abbiamo giocato bene e non abbiamo perso alcuna partita, ma siamo andati fuori. Speriamo che il nuovo ciclo cominciato da Queiroz continui a crescere per il prossimo obiettivo che il Mondiale in Qatar».

