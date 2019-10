Ospina e il turnover con Meret: «Sfrutterò anche le amichevoli»

«Fisicamente sto bene, ho giocato con il Napoli qualche partita ma ora dobbiamo approfittare al massimo di questi momenti in cui siamo tutti riuniti, sfruttare le amichevoli per crescere come gruppo e migliorare le idee del nostro allenatore». David Ospina parla da leader, esempio per una Colombia che vuole dimenticare le amarezze dell'ultima Copa America. «Tutti sappiamo cosa voglia dire affrontare il Cile, l’abbiamo affrontati varie volte e sappiamo le loro qualità. Ma ora dobbiamo pensare a noi, a quello che dobbiamo fare in campo».



In azzurro, però, vive un ruolo da co-protagonista. «Al Napoli mi alterno con Meret, mi alleno bene e provo ad approfittare di ogni occasione in campo al massimo», ha detto ai media colombiani. «Sto bene in questo gruppo, anche con gli altri portieri: siamo qui per accogliere tutti. Sono arrivato in nazionale molto giovane, c’è una nuova generazione di portieri già forti ed esperti e va bene così, la Colombia ha sempre sfornato grandi portieri».

