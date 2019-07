Napoli, Ounas accende i riflettori: il Marsiglia ora pensa all'algerino

Fresco campione d'Africa, ma col futuro ancora in bilico. Adam Ounas ha appena vinto la coppa continentale insieme alla sua Algeria figurando tra i migliori del torneo africano, e le buone prestazioni l'hanno messo sotto la lente d'ingrandimento di diversi club europei per questo mercato estivo.



Dopo gli interessamenti di Monchi e del siviglia, secondo quanto riportato da diversi media francesi ci sarebbe ora anche il Marsiglia sull'esterno azzurro classe 1996, arrivato due estati fa a Napoli proprio dalla Ligue !, dove giocava con la maglia del Bordeaux. Il club francese potrebbe scegliere Ounas in caso di partenza di Thauvin in questa finestra di mercato estiva.

