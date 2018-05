Ounas «salva» la Primavera del Napoli: 3-1 alla Sampdoria

di Gennaro Arpaia

Prima la gioia, poi la paura. Alla fine il tripudio. Il Napoli Primavera salva la faccia e l’orgoglio negli ultimi novanta minuti dell’anno affondando per 3-1 la Sampdoria in una gara che è altalena continua di emozioni. L’avvio è tutto di marca azzurra: è Gaetano, il solito, a prendersi la scena nei primi venti minuti con una doppietta da sogno. Prima la giocata sull’out mancino, poi lo slalom vincente che batte Krapikas.



La Sampdoria nemmeno si affaccia dalle parti di Schaeper se non con un tiro di Stijepovic prontamente respinto al mittente. Il Napoli di Beoni sembra avere abbondantemente in mano la gara, ma in avvio di ripresa il gol di Cappelletti, entrato da appena cinque minuti, rimescola le carte. La situazione sembra crollare, perché nel frattempo vincono Bologna, Verona ed Udinese, dirette avversarie degli azzurri, ma poi il match presenta l’ennesimo colpo di scena.



Dopo la doppia espulsione di Leandrinho e Tomic, anche Pastor si fa cacciare fuori dall’arbitro. Finisce in 10 contro nove, ma all’ultimo squillo è Ounas, presente in campo con la Primavera per l’ultima speranza, a siglare il gol del definitivo 3-1. Parte la festa, azzurra perché il Napoli è completamente salvo, ma anche blucerchiata perché la Samp tira un sospiro di sollievo nonostante la sconfitta grazie al pareggio del Milan contro il Verona. Lo stadio di Sant’Antimo esulta insieme con gli azzurrini al fischio finale, a conclusione di una stagione lunga e difficile, ma che riserva un sorriso proprio sul rettilineo finale.



TABELLINO



NAPOLI-SAMPDORIA 3-1



Napoli: Schaeper; Zanoli (dal 77’ Mezzoni), Manzi (dal 59’ Esposito), Senese, Scarf; Otranto, Vecchione, Basit; Leandrinho, Ounas, Gaetano (dal 84’ Palmieri). All.: Lorentino Beoni.

A disposizione: Maisto, Calvano, Coglitore,Palmieri, Micillo, Energe, Sgarbi, Marino, Pizza, Serrano. All. Beoni



Sampdoria: Krapikas, Romei (dal 60’ B. Balde), Mikulic, Veips, Oliana, Pastor, Ejjaki, Gabbani (dal 65’ Cappelletti), Tessiore, Stijepovic, Tomic, I. Balde. All.: Simone Pavan.

A disposizione: Hutvagner, Doda, Piccardo, Ferrazzo, Perrone, Soomets, Aramini, Curito, Cabral, Gomes. All. Pavan



Arbitro: D’Apice (Arezzo)



Marcatori: 4', 16' Gaetano (N), 70’ Cappelletti (S), 86’ Ounas (N)



Ammoniti: 40’ Pastor (S)



Espulsi: 80’ Leandrinho (N) e Tomic (S) per comportamento scorretto, 83’ Pastor (S) per doppia ammonizione

