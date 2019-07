Ounas dà spettacolo in Africa: Monchi vuole portarlo al Siviglia

Il mercato in uscita è una priorità, Aurelio De Laurentiis l'ha ripetuto più volte parlando del suo Napoli, e forse nella lista di sbarco c'è anche il nome di Adam Ounas. Poche presenze con Ancelotti nella scora stagione, tre gol ad illuminarne il cammino, ma l'attaccante algerino vuole la giusta continuità ed in azzurro sarà complicato trovarla anche il prossimo anno.



Cambiare aria potrebbe dunque essere una soluzione adeguata: secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, in Spagna, gli occhi sull'algerino li avrebbe messi Monchi, ex direttore sportivo della Roma che è tornato al Siviglia e proprio in biancorosso vorrebbe vedere Ounas la prossima stagione. L'ex giallorosso avrebbe anche avuto già contatti con la dirigenza del Napoli per capire il prezzo dell'operazione mentre Ounas incanta in Coppa d'Africa e si gioca con la sua Algeria stasera l'accesso alle semifinali del torneo.

