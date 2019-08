Nizza-Ounas, adesso è ufficiale: prestito oneroso con diritto riscatto

Il Nizza ha ufficializzato questa mattina l'arrivo di Adam Ounas. Il calciatore algerino era arrivato sulla costa francese ieri mattina, ha svolto le visite mediche e ieri in serata ha apposto la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri per la prossima stagione segnando il suo ritorno in Ligue 1, campionato che aveva conosciuto già con il Bordeaux.



Al Napoli andranno circa 2 milioni di euro per il prestito oneroso. Il Nizza avrà poi il diritto di riscattare il calciatore tra un anno per 25 milioni. Il Napoli, in quel caso, conserverebbe anche il 30% di una futura rivendita del calciatore, fresco vincitore della Coppa d'Africa con la sua nazionale.



