Napoli, Ounas in volo verso Nizza: l'addio dopo due anni in azzurro

Sveglia all'alba, in macchina da Napoli a Roma per imbarcarsi sull'aereo che lo porterà verso la nuova destinazione. Adam Ounas torna in Francia, l'esterno azzurro ha avuto il permesso dal Napoli per lasciare la città e volare verso Nizza, probabile sede del suo immediato futuro. L'algerino si è imbarcato questa mattina intorno alle 9.40 e sarà in città in mattinata per il classico iter di avvicinamento alla cessione.



Dal Napoli al Nizza, la squadra che più l'ha cercato con insistenza nelle ultime settimane, per rilanciare la sua carriera dopo aver ben figurato nell'ultima Coppa d'Africa con la sua nazionale. L'algerino farà ritorno in Ligue 1 - che ha già conosciuto con il Bordeaux, squadra che l'aveva ceduto al Napoli due estati fa - in prestito, con diritto di riscatto per il club rossonero.





