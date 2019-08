E la pagina Facebook sul Sarrismo diventa «Bellavista social club»

di Bruno Majorano

I social sono un giocattolo in continua evoluzione. Non solo perché ne inventano uno ogni tre per due, ma anche perché richiedono innovazione e continui cambiamenti. Ecco perché a macchia d'olio si è diffusa la figura professionale del social media manager, ovvero una persona che segue h24 un profilo o anche una pagina. Nel caso di specie, di persone addette a seguire una pagina su Facebook ce ne sono diverse, ma a spingerli non è un impegno professionale, bensì passionale. Si tratta del (nutrito) gruppo che negli ultimi anni aveva fondato e alimentato una pagina dedicata a Maurizio Sarri, al suo stile e al suo mondo, al punto tale da chiamarsi Sarrismo, gioia e rivoluzione. Una vera e propria fede, prima ancora che una passione.



