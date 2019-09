Napoli, ecco il pallone Champions: sarà blu, arancione acceso e giallo

È stato svelato da adidas il nuovo pallone ufficiale della fase a gironi di Champions League 2019/20. Sulla scia del successo della passata stagione, la linea del pallone presenta un nuovo blocco di colori invertiti con una grafica aggiornata che si ispira alla passione dimostrata da calciatori e tifosi di tutto il mondo.



Per blocco di colore invertito si intende che la linea di base del pallone è adesso un audace design multicolore che incorpora la classica livrea della Champions League e i colori degli stadi di tutto il mondo.



Una combinazione di colori quali blu, arancione acceso e giallo compongono il tema di fondo del pallone dell'anno. Le celebri stelle che caratterizzano la competizione sono adesso ancora più grandi con consistenti contorni bianchi e forti contorni neri.



Il pallone ha una struttura uniforme ed è cucita termicamente. Questa aiuta i calciatori ad avere una maggiore precisione e un tocco palla più veritiero quando si riceve un passaggio. La palla ha anche un basso assorbimento d'acqua e una superficie strutturata che aiuta ulteriormente a ottimizzare le prestazioni.



Questa palla verrà utilizzata solo per la fase a gironi. adidas rilascerà un nuovo pallone ufficiale per la fase a eliminazione diretta che inizierà nei primi mesi del 2020. La finale di Champions League di questa stagione si giocherà a Istanbul il 30 maggio 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA