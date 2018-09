La voce di Jacqueline De Laurentiis: «Amo Napoli, so come aiutare ADL»

Non solo Aurelio De Laurentiis, al seguito del Napoli di scena in Serbia per l'esordio in Champions League ci sarà anche Jacqueline Baudit, moglie del numero uno azzurro. «Belgrado è meravigliosa, il Napoli in Champions è un’occasione unica anche per scoprire altri posti lontani da noi», ha detto ai microfoni di Tv Luna. «Io adoro e ammiro Napoli da quarantacinque anni, devo dirle grazie anche per queste occasioni. Ho avuto un suocero straordinario che mi ha fatto amare la città, ho conosciuto grandi artisti che mi hanno accolto pur essendo una straniera, questa è una delle migliori qualità dei napoletani».



Presenza silente ma fissa al fianco di Aurelio, lady De Laurentiis sa come aiutare il club azzurro. «Sono una tifosa accanita non solo degli azzurri ma di tutto il Sud non rispettato», ha continuato. «Sono felicissima di come stia andando, abbiamo un allenatore che è un gran signore. Mio marito non ha bisogno di consigli, ha le idee piuttosto chiare. Io tengo spesso rapporti con le compagne dei nostri calciatori, sono figure fondamentali nella vita della squadra e cerchiamo sempre di fare gruppo anche fuori dal campo».

