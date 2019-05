Napoli, parla l'obiettivo Lozano: «Sono pronto a cambiare squadra»

«Sono pronto a cambiare squadra, a fare un passo avanti nella mia carriera». Così Hirving Lozano ai microfoni di Voetbal International ha fatto il punto sulla situazione, prima di partire per il Messico e per la Copa America che lo vedrà protagonista. Ma non è di fatto un saluto al Psv, la squadra che l'ha consacrato in Europa. «Per ora non posso parlare di quello che potrà succedere questa estate, non avrebbe senso, il mio cuore è ancora del Psv e non so cosa accadrà domani».



Ma per il messicano, che piace tantissimo al Napoli e ad Ancelotti, sembra essere arrivato il momento giusto per cambiare aria e lasciare l'Olanda. «È fantastico giocare grandi partite contro grandi calciatori, è il motivo per cui sono venuto qui in Europa», ha continuato l'attaccante che quest'anno si è fatto notare anche in Champions League. «È il palcoscenico su cui tutti vorrebbero giocare, è necessario per diventare un calciatore migliore»

