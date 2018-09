Insigne, l'infallibile Lorenzo: i gol e i lampi di Pippo Inzaghi

Sarà perché siamo sognatori, sarà perché siamo genti romantiche, sarà perché tra Napoli e il Napoli da un punto di vista onomastico non ci sta proprio nessuna differenza fatto sta che quando il Napoli gioca non è mai solamente una partita di pallone. Quella di ieri sera, ad esempio, non è stata una partita di calcio ma una dimostrazione lampante che niente avviene per caso e che tutto è già stato scritto. Da uno scrittore francese del Settecento, per la precisione. Lo so, pare na strunzat ma non lo è. Si tratta di Stendhal, il romanziere francese che come molti suoi colleghi letterati nel 1817 venne a Napoli e prima di andarsene consegnò alla storia questa famosa e inappellabile sentenza: «Parto. Non dimenticherò mai né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli. Ai miei occhi è senza nessun paragone la città più bella dell'universo».



Ebbene, dopo qualche anno, lo stesso Marie - Henri Beyle detto giustappunto Stendhal scriverà a Parigi il suo romanzo più celebre: «La certosa di Parma». Ecco fatto. Napoli, Parma, bellezza: è o non è la sintesi perfetta del turno infrasettimanale di ieri sera al San Paolo? Dominio totale, piena sintonia tra i reparti, turnover totale, tre gol fatti, zero reti subite. Da oggi in poi quando si sentirà la parola Parma, oltre al prosciutto e al capolavoro letterario di Stendhal si penserà anche e soprattutto al capolavoro calcistico di Ancelotti. Dopo qualche incertezza iniziale dovuta soprattutto alla pucundria di lascito sarrista, Carletto ha caricato a mille Allan, resuscitato dal letargo d'area Milik e trasformato Lorenzo Insigne in una specie di Pippo Inzaghi travestito da scugnizzo. Ora sì che si può pensare tranquillamente alla Juve. Cioè, tranquillamente mo'. Mister almeno per la partita di sabato ci possiamo agitare, no?

