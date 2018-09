Napoli all'assalto della Juve: CR7 non ci fa paura

di Marilicia Salvia

E va bene, hanno vinto anche loro. Andremo a Torino con tre punti di distacco: possiamo puntare a raggiungerli ma non ancora a sorpassarli. E allora? Cinque mesi fa più che avvicinarci non potevamo. Arrivammo a un punto da loro, da quattro che ne erano. Comunque secondi. E mica la festa fu meno grande. Mica l'attesa meno spasmodica.



Cinque mesi fa era in gioco lo scudetto, mancava un pugno di partite alla fine, l'entusiasmo se non ce l'avevi voleva dire solo una cosa, che eri impermeabile, anzi allergico al tifo. Cinque mesi fa la squadra entrò allo Stadium con un solo risultato in testa, e risultato fu: il salto in alto di Koulibaly fu il salto di un'intera città, di una tifoseria follemente innamorata, fu il cielo azzurro che finalmente si prendeva sul cielo bianconero una rivincita attesa per nove eterni anni. Cinque mesi fa a Torino fu l'apoteosi, la sfida più importante e la partita più bella, poi iniziò la parabola discendente, le partite perse in albergo, le recriminazioni, i veleni. Cinque mesi dopo c'è questa lunga parentesi da cancellare, da far svanire come un brutto sogno, come un fastidioso rumore di fondo: dallo Stadium allo Stadium, cambia la panchina, cambia (un po') la formazione, cambia soprattutto il calendario che adesso è ancora in larga parte davanti a noi e si srotola come un libro tutto da scrivere: ma non cambia il senso della sfida e non cambia l'obiettivo, non ci importa adesso sapere chi vincerà il campionato, ci importa solo il risultato, l'unico risultato capace di valere un campionato intero. Che poi certo, è anche il risultato che ci potrà rimettere in carreggiata: come se la sconfitta di Genova non fosse mai avvenuta, come se il campionato ricominciasse adesso, ripartisse da zero. Ma poi neanche questo è del tutto vero, perché dopo sabato noi avremo alle spalle più sfide «importanti» di quante ne potranno contare loro, noi l'inizio di campionato l'abbiamo avuto bruciante, loro invece comodo che di più non si può: e in una non più tanto ipotetica corsa a due, i punti finora messi da parte saranno importanti, se non decisivi. Ma per tutto questo c'è tempo, invece adesso andiamo a Torino a vedere questo Ronaldo in bianco e nero, vediamo che cosa significa giocare contro un campione del genere, andiamo a sfidarlo con la nostra aria un po' sfrontata, noi undici facce di... ah no, non si può più dire, anche se c'è da scommettere che a mister Ancelotti non dispiacerà se sembriamo ancora un po' così, e anzi ieri al San Paolo lo eravamo davvero: veloci, divertenti, persino allegri se non fosse che questa parola, fino a sabato, sarà impronunciabile come una bestemmia.



In ogni caso è con questo bel bagaglio di certezze che partiamo per Torino. Undici (e più) ragazzi imprevedibili e irresistibili, un capitano saggio e coraggioso e una squadra che stupisce per la già spiccata personalità. Più un segno del destino che i cuori più azzurri non possono non aver colto: la fascia di capitano passata ieri sera dal braccio di Insigne a quello di Koulibaly, quando per il bomber ritrovato è scattata la sostituzione. Kalidou l'angelo nero, l'eroe del 22 aprile, per la prima volta capitano azzurro alla vigilia del ritorno allo Stadium. Certe cose non succedono per caso. Siamo pronti. Cr7 non ci fa paura: Lorenzo e Arkadio, insieme, ne hanno già fatti otto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA