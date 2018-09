Napoli-Parma live dalle 21: Ancelotti lancia Fabián e Malcuit

Il Napoli, secondo in classifica con 3 punti di ritardo dalla corazzata Juventus e reduce dalla vittoria esterna sul Torino nel match di domenica scorsa, ospita questa sera al San Paolo il Parma, che in graduatoria conta fino a questo momento 5 punti e viene da 2 vittorie consecutive dopo l'impresa di San Siro sull'Inter e il 2-0 rifilato al Cagliari nello scorso turno di campionato. Carlo Ancelotti contro il suo passato di calciatore e di allenatore: il Parma la squadra con cui il tecnico di Reggiolo ha esordito nel calcio professionistico da ragazzino, sempre i ducali la compagine con la quale ha fatto vedere di saperci fare anche come tecnico ad alti livelli. L'ultima volta, campionato 2014/2015, la partita a Napoli è finita 2-0 per i padroni di casa, con gol di Zapata e Mertens.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (4-4-2)

27 Karnezis; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 5 Allan, 42 Diawara, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 22 D'Andrea, 25 Ospina, 2 Hysaj, 13 Luperto, 7 Callejon, 9 Verdi, 11 Ounas, 14 Mertens, 17 Hamsik, 30 Rog, 33 Albiol. All. Ancelotti.



PARMA (4-3-3)

55 Sepe; 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo, 18 Gobbi; 8 Deiola, 5 Stulac, 17 Barillà; 10 Ciciretti, 45 Inglese, 20 Di Gaudio.

A disposizione: 1 Frattali, 56 Bagheria, 3 Dimarco, 7 Da Cruz, 9 Ceravolo, 23 Gazzola, 26 Siligardi, 27 Gervinho, 32 Rigoni, 93 Sprocati, 95 Bastoni. All. D'Aversa.



ARBITRO: Doveri di Roma

